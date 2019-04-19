Виновнику ДТП с 12 погибшими в Чувашии вынесли приговор

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Ленинский районный суд Чебоксар приговорил к 5,5 года колонии-поселения водителя грузового автомобиля, обвиняемого в совершении ДТП осенью 2018 года, в результате которого погибли 12 человек. Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры России.
Виновнику ДТП с 12 погибшими в Чувашии вынесли приговор
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«Суд приговорил виновного к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что водителю назначили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года.

11 октября на 647-м км трассы М7 столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибли 12 человек.

В январе Newinform сообщал, что в результате двойного ДТП в Санкт-Петербурге погиб пенсионер.

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