Силуанов пообещал расширить перечень регионов, участвующих в программе самозанятости населения

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Министр финансов России Антон Силуанов на совещании в Тюмени пообещал расширить перечень регионов, принимающих участие в пилоте программы самозанятости населения. Об этом сообщает Nashgorod.ru.
Силуанов пообещал расширить перечень регионов, участвующих в программе самозанятости населения
  • РИА Новости

По словам Силуанова, осенью в парламенте внесут необходимые изменения в законы, а с начала следующего года или программу распространят на все территории, или же будет расширен список субъектов.

«Здесь нет фискального эффекта, это скорее социальный проект. Мы надеемся на легализацию тех предпринимателей, которые сегодня находятся в серой зоне. Именно на эту категорию направлен режим», — отметил министр.

Как отметил Силуанов, в правительстве хотели бы всё взвесить, посмотреть детально и расширять этот режим.

Ранее были названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России.

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