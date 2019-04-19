Эксперт оценил планы ГИБДД переработать задачи теоретического экзамена на права

Автоэксперт Александр Холодов в беседе с Пятым каналом оценил планы ГИБДД переработать задачи теоретического экзамена на получение прав.

Как считает Холодов, проверять необходимо не способность будущих водителей «заучивать» вопросы, а реальные знания о ситуации на дороге.

«Люди с хорошей визуальной памятью просто запоминают ответы, и никакой связи с безопасностью, с реальной ситуацией на дороге, увы, это не несёт», — сказал он.

По его предположению, современные водители, в том числе не нарушающие ПДД, допустили бы ошибки в экзамене на права.

Ранее депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал планы ГИБДД.