Эксперт оценил планы ГИБДД переработать задачи теоретического экзамена на права
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- РИА Новости
Как считает Холодов, проверять необходимо не способность будущих водителей «заучивать» вопросы, а реальные знания о ситуации на дороге.
«Люди с хорошей визуальной памятью просто запоминают ответы, и никакой связи с безопасностью, с реальной ситуацией на дороге, увы, это не несёт», — сказал он.
По его предположению, современные водители, в том числе не нарушающие ПДД, допустили бы ошибки в экзамене на права.
Ранее депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал планы ГИБДД.