По делу о хищении 1 млрд рублей у Росавиации арестован ещё один фигурант

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В Москве арестован глава коллегии адвокатов Сергей Юрьев по делу о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
По делу о хищении 1 млрд рублей у Росавиации арестован ещё один фигурант
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

«Сегодня по ходатайству следствия председателю коллегии адвокатов Юрьеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила она.

Как отмечается на сайте ММСУТ, Юрьеву предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество»).

18 апреля сообщалось, что главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко арестовали по обвинению в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.

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