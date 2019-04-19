По делу о хищении 1 млрд рублей у Росавиации арестован ещё один фигурант

В Москве арестован глава коллегии адвокатов Сергей Юрьев по делу о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

«Сегодня по ходатайству следствия председателю коллегии адвокатов Юрьеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила она.

Как отмечается на сайте ММСУТ, Юрьеву предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество»).

18 апреля сообщалось, что главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко арестовали по обвинению в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.