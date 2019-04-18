Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

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Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
  • РИА Новости

«Колбов арестован 17 апреля по ходатайству следственных органов. Он подозревается в преступлении по п. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»)», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, по этому же делу проходит Сергей Белоусов, экс-глава следственного отдела, где работал Колбов.

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.

По информации kp.ru, Колбов и Белоусов были задержаны по подозрению в вымогательстве 65 млн рублей у Галумова.

10 апреля суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену. 

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