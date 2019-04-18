Опубликовано видео аварии с шестью пострадавшими в центре Петербурга

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В сети появилось видео с места аварии в центре Санкт-Петербурга, в результате которой легковой автомобиль выкатился на тротуар и сбил пешеходов.
Опубликовано видео аварии с шестью пострадавшими в центре Петербурга
  • © spb_today
  • vk.com

Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Ранее в Санкт-Петербурге были госпитализированы шесть человек после того, как автомобиль наехал на группу пешеходов.

Как сообщили в МВД, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки столкнулись два легковых автомобиля, после чего одна из машин заехала на пешеходную зону и сбила четырёх человек.

В январе Newinform сообщал, что в результате двойного ДТП в Санкт-Петербурге погиб пенсионер.

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