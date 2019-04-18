Опубликовано видео аварии с шестью пострадавшими в центре Петербурга

В сети появилось видео с места аварии в центре Санкт-Петербурга, в результате которой легковой автомобиль выкатился на тротуар и сбил пешеходов.

Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Ранее в Санкт-Петербурге были госпитализированы шесть человек после того, как автомобиль наехал на группу пешеходов.

Как сообщили в МВД, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки столкнулись два легковых автомобиля, после чего одна из машин заехала на пешеходную зону и сбила четырёх человек.

В январе Newinform сообщал, что в результате двойного ДТП в Санкт-Петербурге погиб пенсионер.