Опубликовано видео аварии с шестью пострадавшими в центре Петербурга
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Кадры опубликовал телеканал «Звезда».
Ранее в Санкт-Петербурге были госпитализированы шесть человек после того, как автомобиль наехал на группу пешеходов.
Как сообщили в МВД, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки столкнулись два легковых автомобиля, после чего одна из машин заехала на пешеходную зону и сбила четырёх человек.
В январе Newinform сообщал, что в результате двойного ДТП в Санкт-Петербурге погиб пенсионер.