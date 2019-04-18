В Петербурге госпитализированы шесть человек после ДТП в центре города

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В Санкт-Петербурге госпитализированы шесть человек после того, как автомобиль наехал на группу пешеходов. Среди пострадавших двое иностранцев, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
В Петербурге госпитализированы шесть человек после ДТП в центре города
  • РИА Новости

«В ДТП на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта пострадали шесть человек. В Мариинскую больницу доставлены мужчина в тяжёлом состоянии, гражданка Эстонии и гражданин Германии в (состоянии. — RT) средней тяжести. В (больницу имени. — RT) Джанелидзе — мужчина и женщина в (состоянии) средней тяжести. В (больницу. — RT) Раухфуса — ребёнок (в состоянии. — RT) средней тяжести», — написала она в Twitter.

Как сообщили в МВД, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки столкнулись два легковых автомобиля, после чего одна из машин заехала на пешеходную зону и наехала на четырёх человек.

В январе Newinform сообщал, что в результате двойного ДТП в Санкт-Петербурге погиб пенсионер.

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