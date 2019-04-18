В Москве у двух мужчин нашли в сумке скелет

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Московская полиция задержала двух мужчин, в сумке одного из которых был обнаружен скелет женщины. Об этом сообщили в Следственном комитете.
В Москве у двух мужчин нашли в сумке скелет
  • РИА Новости

«Днём 18 апреля 2019 года вблизи подъезда жилого дома, расположенного по улице 1-я Владимирская в городе Москве, сотрудниками полиции были остановлены двое мужчин, у которых в одной из сумок обнаружены останки человеческого скелета», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что «давность наступления смерти — более одного года».

По данному факту возбуждено уголовное дело, для установления причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

В январе человеческие кости обнаружили при проведении земельных работ около жилого дома в центре Москвы.

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