В центре Москвы обнаружили человеческий скелет

Человеческие кости обнаружили при проведении земельных работ около жилого дома в центре Москвы, сообщили в Следственном комитете города.

«10 января 2019 года при производстве земельных работ на участке местности вблизи жилого дома по улице Остоженке в городе Москве обнаружены фрагменты черепа и скелета человека», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, ранее территория, где обнаружили останки, использовалась для захоронения.

По данному факту проводится проверка, принимаются меры по установлению личности.

Ранее у одного из частных домов Одессы обнаружили закопанную в землю цистерну, в которой находились два человеческих скелета.