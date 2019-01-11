В центре Москвы обнаружили человеческий скелет

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Человеческие кости обнаружили при проведении земельных работ около жилого дома в центре Москвы, сообщили в Следственном комитете города.
В центре Москвы обнаружили человеческий скелет
  • РИА Новости

«10 января 2019 года при производстве земельных работ на участке местности вблизи жилого дома по улице Остоженке в городе Москве обнаружены фрагменты черепа и скелета человека», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, ранее территория, где обнаружили останки, использовалась для захоронения.

По данному факту проводится проверка, принимаются меры по установлению личности.

Ранее у одного из частных домов Одессы обнаружили закопанную в землю цистерну, в которой находились два человеческих скелета.

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