В центре Москвы обнаружили человеческий скелет
- РИА Новости
«10 января 2019 года при производстве земельных работ на участке местности вблизи жилого дома по улице Остоженке в городе Москве обнаружены фрагменты черепа и скелета человека», — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, ранее территория, где обнаружили останки, использовалась для захоронения.
По данному факту проводится проверка, принимаются меры по установлению личности.
Ранее у одного из частных домов Одессы обнаружили закопанную в землю цистерну, в которой находились два человеческих скелета.