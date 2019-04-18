Эксперты назвали среднюю цену подержанной иномарки в России

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Эксперты назвали среднюю цену подержанного автомобиля иностранного производства в России по итогам 2018 года, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт аналитического агентства «Автостат».
Эксперты назвали среднюю цену подержанной иномарки в России
  • Reuters

В среднем приобрести иномарку на вторичном рынке можно за 589,5 тыс. рублей.

Сумма варьируется в зависимости от марки и времени эксплуатации машины предыдущим владельцем.

К примеру, средний ценник автомобиля в возрасте до трёх лет превышает 1,6 млн рублей, а стоимость иномарки старше 15 лет составляет примерно 240 тыс. рублей.

Ранее, как передавал Newinform, были названы самые популярные в России внедорожники с пробегом по итогам I квартала 2019 года.

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