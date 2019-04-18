В Подмосковье направили 1,6 млрд рублей на жильё для детей-сирот

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В Московской области направили около 1,6 млрд рублей на жильё для детей-сирот, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье направили 1,6 млрд рублей на жильё для детей-сирот
  • РИА Новости

Об этом заявила первый зампред регионального правительства, министр образования Ольга Забралова.

«В Подмосковье уже 27 детей-сирот получили ключи от собственных квартир. Всего до конца года в регионе планируется обеспечить жильём 623 человека в 62 муниципальных образованиях», — уточнила она.

Обеспечение детей-сирот жильём проходит в рамках областной государственной программы «Жилище».

Ранее, как писала интернет-газета «Новый Севастополь», в Севастополе рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём.

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