В Севастополе рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём

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В Севастополе рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём, сообщает «Новый Севастополь».
В Севастополе рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Для обеспечения жильём детей-сирот в 2017—2018 годах приобретено 58 жилых помещений на сумму более 74 млн рублей», — говорится в отчёте губернатора о работе правительства в 2018 году.

В 2019-м планируется обеспечить жильём данную категорию граждан в количестве ещё 30 человек, исходя из доведённого финансирования в размере 62 млн рублей.

Всего на учёте по данным на начало 2019 года число детей-сирот, включённых в список на получение жилья, составляет 357.

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