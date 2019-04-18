Тюменская область направит 23 млрд рублей на нацпроекты в 2019 году

Короткая ссылка
Тюменская область направит на реализацию нацпроектов 23 млрд рублей в 2019 году, сообщает Nashgorod.ru.
Тюменская область направит 23 млрд рублей на нацпроекты в 2019 году
  • Тюмень / © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом заявил депутат Госдумы Иван Квитка на Совете законодателей в столице региона.

Средства планируется выделить на поддержку многодетных семей, предоставление им земельных участков. В здравоохранении сделают акцент на первичную медико-санитарную помощь.

Среди других основных векторов — обеспечение лекарствами и средствами реабилитации льготных категорий населения, повышение качества жизни в сёлах.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области рассказали о соглашениях по нацпроектам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить