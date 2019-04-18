Тюменская область направит 23 млрд рублей на нацпроекты в 2019 году
- Тюмень / © Павел Лисицын
- РИА Новости
Об этом заявил депутат Госдумы Иван Квитка на Совете законодателей в столице региона.
Средства планируется выделить на поддержку многодетных семей, предоставление им земельных участков. В здравоохранении сделают акцент на первичную медико-санитарную помощь.
Среди других основных векторов — обеспечение лекарствами и средствами реабилитации льготных категорий населения, повышение качества жизни в сёлах.
Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области рассказали о соглашениях по нацпроектам.