В Калининградской области рассказали о соглашениях по нацпроектам

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Калининградская область подписала большую часть соглашений с федеральным центром, необходимых для реализации нацпроектов. Об этом сообщает «Янтарный край».
В Калининградской области рассказали о соглашениях по нацпроектам
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как заявил губернатор Антон Алиханов на Международном форуме по интеллектуальной собственности в Светлогорске, региональное правительство ускоренно готовило соглашения и заключило большинство из них до середины февраля 2019 года.

В частности, речь идёт о выборе подрядчиков для крупных проектов, включая нацпроект «Жильё и комфортная городская среда».

В ближайшие месяцы региональные власти завершат формирование паспортов 49 региональных проектов.

Ранее progorod43.ru сообщало, что Кировская область будет участвовать в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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