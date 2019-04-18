Эксперт прокомментировал предложение ввести новый экологический налог в России

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Глава АНО «ЖКХ Эксперт», член Ассоциации юристов России Андрей Воробьёв в беседе с ФАН прокомментировал предложение ввести новый экологический налог.
Эксперт прокомментировал предложение ввести новый экологический налог в России
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Дело не в том, налог это, платёж или штраф. Главный вопрос заключается в том, как осуществлять контроль. Необходим систематический контроль за выбросами как в атмосферу, так и в водную среду», — заявил он.

Со своей стороны, доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что внедрение налога повысит ответственность недропользователей, поскольку по Налоговому кодексу предусмотрена возможность уголовной ответственности.

«Мировая практика в этом вопросе разная, но большинство экономически и промышленно развитых государств, в первую очередь США и Евросоюз, используют экологические налоги», — отметил эксперт.

Ранее руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.

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