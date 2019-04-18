Захарова назвала мифом международную изоляцию Крыма

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга назвала мифом международную изоляцию Крыма.
Захарова назвала мифом международную изоляцию Крыма
  • РИА Новости

«Наглядным выражением поступательного развития внешнеэкономических связей полуострова стало ежегодное проведение настоящего Ялтинского форума. Есть лжефорумы, а это настоящий», — сказала она.

Захарова отметила широкий состав участников форума, которые приехали в Крым из-за рубежа.

«Изоляция Крыма — это миф», — добавила представитель МИД России.

Ранее стало известно, что делегация из Великобритании впервые будет участвовать в Ялтинском международном экономическом форуме. Отмечается, что на форуме также будут присутствовать делегации из Германии, Италии, Австрии, Бельгии и других европейских стран.

Всего в форуме участвуют более 3 тыс. делегатов из 100 стран.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию вокруг визита делегации из Германии для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.



 

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