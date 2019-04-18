Территорию у платформы Ленинградская благоустроят к запуску МЦД

Территорию у железнодорожной платформы Ленинградская планируют благоустроить к запуску Московских центральных диаметров (МЦД).

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Станция находится на маршруте МЦД-2 Нахабино — Подольск, который, как и МЦД-1 Одинцово — Лобня, должен быть открыт в конце 2019-го — начале 2020 года.

Общая площадь благоустройства превысит 30 га. В частности, у платформы смонтируют навесы, установят информационные стелы, обустроят пешеходные переходы и остановки наземного транспорта, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о ходе строительства электродепо «Руднёво».