Власти Хабаровска рассказали о реализации совместных федеральных программ

Короткая ссылка
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в беседе с Transsibinfo.com рассказал о реализации совместных федеральных программ.
Власти Хабаровска рассказали о реализации совместных федеральных программ
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«О таких глобальных проектах, как дорога «Обход Хабаровска» и аэропорт, могу сказать, что их строительство идёт строго по графику», — заявил он.

По его словам, работы в новом терминале аэропорта должны быть закончены к концу августа, после чего начнётся пусконаладка оборудования и приёмка объекта государственными надзорными органами.

«Воспользоваться новым терминалом пассажиры смогут в ноябре 2019 года. С вводом его в строй Хабаровск сможет принимать самолёты любого типа», — отметил Кравчук.

Что касается дороги «Обход Хабаровска», то завершение строительства ожидается к октябрю 2020 года. На этот срок намечен ввод в строй новой трассы.

Всего дорожникам предстоит построить 22 путепровода через уже существующие дороги, пять автомобильных развязок, два моста, а также 27 км автотрассы первой категории.

Ранее издание Karelinform.ru сообщало, что в Карелии планируют выделить 104 млн рублей на ремонт дорог в Кондопоге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить