Власти Хабаровска рассказали о реализации совместных федеральных программ

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в беседе с Transsibinfo.com рассказал о реализации совместных федеральных программ.

«О таких глобальных проектах, как дорога «Обход Хабаровска» и аэропорт, могу сказать, что их строительство идёт строго по графику», — заявил он.

По его словам, работы в новом терминале аэропорта должны быть закончены к концу августа, после чего начнётся пусконаладка оборудования и приёмка объекта государственными надзорными органами.

«Воспользоваться новым терминалом пассажиры смогут в ноябре 2019 года. С вводом его в строй Хабаровск сможет принимать самолёты любого типа», — отметил Кравчук.

Что касается дороги «Обход Хабаровска», то завершение строительства ожидается к октябрю 2020 года. На этот срок намечен ввод в строй новой трассы.

Всего дорожникам предстоит построить 22 путепровода через уже существующие дороги, пять автомобильных развязок, два моста, а также 27 км автотрассы первой категории.

Ранее издание Karelinform.ru сообщало, что в Карелии планируют выделить 104 млн рублей на ремонт дорог в Кондопоге.