На ремонт дорог в Кондопоге выделят 104 млн рублей

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В Карелии планируют выделить 104 млн рублей на ремонт дорог в Кондопоге, сообщает karelinform.ru.
На ремонт дорог в Кондопоге выделят 104 млн рублей
  • РИА Новости

Соответствующее соглашение подписали региональный Минтранс и администрация Кондопожского района.

Работы будут выполнены за счёт межбюджетных средств в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они должны быть завершены до конца 2019 года.

Ранее URA.RU сообщало, что дополнительные 11 млрд рублей, направленные Ямало-Ненецкому автономному округу по программе «Сотрудничество», будут использованы для строительства дороги Салехард — Надым.

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