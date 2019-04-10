На ремонт дорог в Кондопоге выделят 104 млн рублей
- РИА Новости
Соответствующее соглашение подписали региональный Минтранс и администрация Кондопожского района.
Работы будут выполнены за счёт межбюджетных средств в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они должны быть завершены до конца 2019 года.
Ранее URA.RU сообщало, что дополнительные 11 млрд рублей, направленные Ямало-Ненецкому автономному округу по программе «Сотрудничество», будут использованы для строительства дороги Салехард — Надым.