На станциях метро Москвы уберут вторые двери до конца апреля

В вестибюлях всех станций Московского метрополитена уберут вторые стеклянные двери до конца апреля.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

К настоящему времени снято более 3,8 тыс. дверей. В частности, это произошло на станциях «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии, «Полежаевская» и «Алтуфьево», а также на всех станциях Кольцевой линии и Большой кольцевой линии.

Работы проходят с 01:00 до 05:00.

«Вторые двери устанавливают на входе в метрополитен в холодное время года, они помогают сохранить тепло. Всего на станциях столичной подземки зимой ставят более 4,5 тыс. вторых стеклянных дверей», — цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства.

По его словам, в тёплое время года двери снимают для усиленного проветривания и снижения температуры воздуха на станциях.

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