Два московских Дворца бракосочетания будут открыты в День России

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Два московских Дворца бракосочетания будут открыты 12 июня — в День России.
Два московских Дворца бракосочетания будут открыты в День России
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Регистрировать браки станут Дворец бракосочетания №1 и Шипиловский отдел ЗАГС. Подать документы необходимо до 12 мая.

«В День России в Москве царит необыкновенная праздничная атмосфера. По всей столице проходят театральные и литературные выступления, музыкальные концерты, а сам город украшен ленточками с триколором, живыми цветами и праздничными открытками», — цитирует начальника Управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову портал мэра и правительства.

Как отметила Ефремова, для молодожёнов, помимо традиционного марша Мендельсона, прозвучит поздравление с государственным праздником.

Ранее телеканал «360» сообщал, что почти тысяча пар приурочили свадьбу в Москве к Международному женскому дню.

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