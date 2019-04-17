Два московских Дворца бракосочетания будут открыты в День России

Два московских Дворца бракосочетания будут открыты 12 июня — в День России.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Регистрировать браки станут Дворец бракосочетания №1 и Шипиловский отдел ЗАГС. Подать документы необходимо до 12 мая.

«В День России в Москве царит необыкновенная праздничная атмосфера. По всей столице проходят театральные и литературные выступления, музыкальные концерты, а сам город украшен ленточками с триколором, живыми цветами и праздничными открытками», — цитирует начальника Управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову портал мэра и правительства.

Как отметила Ефремова, для молодожёнов, помимо традиционного марша Мендельсона, прозвучит поздравление с государственным праздником.

Ранее телеканал «360» сообщал, что почти тысяча пар приурочили свадьбу в Москве к Международному женскому дню.