Петербургу выделят средства из резервного фонда на выкуп социальных объектов у застройщиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выкуп социальных объектов у застройщиков в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.

«Выделить 9,73 млрд рублей на приобретение в 2019 году зданий и помещений для создания не менее 3475 мест в образовательных организациях города и не менее 3580 мест в детсадах», — говорится в документе на портале правовой информации.

Второе распоряжение предусматривает предоставление ещё 858 млн. Они пойдут на обустройство кабинетов врачей общей практики. Из документа следует, что на одного медика на участке должно приходиться не более 1,2 тыс. человек. Реализовать проект под надзором Минздрава планируется до 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге могут потратить 10,7 млрд рублей на выкуп детских садов, школ и медицинских учреждений.

Портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодару выделили более 3,5 млрд рублей на строительство и выкуп школ и детсадов.