На юге Москвы ограничили движение транспорта из-за строительства ТПУ «Технопарк»

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На юге Москвы ограничили движение транспорта из-за строительства транспортно-пересадочного узла «Технопарк».
На юге Москвы ограничили движение транспорта из-за строительства ТПУ «Технопарк»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

До 15 мая полностью перекрывается участок дублёра проспекта Андропова — от дома №1А до съезда на основной ход проспекта.

До 25 августа ограничено движение на одной полосе проспекта Андропова от дома №10 до дома №8 на улице Трофимова.

ТПУ «Технопарк» появится на базе одноимённой станции Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

В 2018 году «Утро.ру» сообщало, что в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.

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