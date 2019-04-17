На юге Москвы ограничили движение транспорта из-за строительства ТПУ «Технопарк»

На юге Москвы ограничили движение транспорта из-за строительства транспортно-пересадочного узла «Технопарк».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

До 15 мая полностью перекрывается участок дублёра проспекта Андропова — от дома №1А до съезда на основной ход проспекта.

До 25 августа ограничено движение на одной полосе проспекта Андропова от дома №10 до дома №8 на улице Трофимова.

ТПУ «Технопарк» появится на базе одноимённой станции Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

В 2018 году «Утро.ру» сообщало, что в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.