Третий интеллектуальный биатлон пройдёт 16 мая в Москве

Короткая ссылка
Третий интеллектуальный биатлон пройдёт 16 мая в российской столице, сообщает сайт «Москва 24».
Третий интеллектуальный биатлон пройдёт 16 мая в Москве
  • ©mos.ru

Принять участие смогут ученики 10-х классов московских школ. От каждой допускается одна команда из 12 человек.

«Соревнование проходит в режиме онлайн. Понадобится свободная аудитория и компьютер с доступом в интернет для ввода ответов в систему», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Будут представлены вопросы по химии, истории, русскому языку, литературе, информатике, физике, математике, биологии, обществознанию, географии, ОБЖ. Также предусмотрены задачи на общую эрудицию.

Всего планируется 120 заданий. Решить их необходимо за два часа.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что ижевский школьник Григорий Степанов победил на Межрегиональном химическом турнире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить