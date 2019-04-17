Третий интеллектуальный биатлон пройдёт 16 мая в Москве

Третий интеллектуальный биатлон пройдёт 16 мая в российской столице, сообщает сайт «Москва 24».

Принять участие смогут ученики 10-х классов московских школ. От каждой допускается одна команда из 12 человек.

«Соревнование проходит в режиме онлайн. Понадобится свободная аудитория и компьютер с доступом в интернет для ввода ответов в систему», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Будут представлены вопросы по химии, истории, русскому языку, литературе, информатике, физике, математике, биологии, обществознанию, географии, ОБЖ. Также предусмотрены задачи на общую эрудицию.

Всего планируется 120 заданий. Решить их необходимо за два часа.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что ижевский школьник Григорий Степанов победил на Межрегиональном химическом турнире.