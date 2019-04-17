Артиллерийские подразделения ЧФ провели учения с использованием беспилотников

Артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели учения с использованием беспилотников, сообщает «Новый Севастополь».

«После марша из пункта постоянной дислокации и оборудования полевого лагеря посты наблюдения и разведки выполнили тренировки с использованием беспилотных летательных аппаратов по обнаружению целей и корректировке огня, а также отработали взаимодействие операторов БЛА с артиллерийскими расчётами», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Кроме того, военнослужащие сдали нормативы по приведению артиллерийских установок в состояние готовности к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций, отработали тактику ведения боевых действий в условиях авиаударов, применения условным противником диверсионно-разведывательных групп, действия при обороне побережья с выполнением артиллерийской стрельбы по мишеням.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что на Балтфлоте начались отборочные соревнования конкурса «Открытая вода — 2019».