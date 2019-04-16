На Балтфлоте начались отборочные соревнования конкурса «Открытая вода — 2019»

В Калининградской области более 100 военнослужащих инженерных подразделений и 20 единиц техники Балтийского флота участвуют во флотском этапе соревнований понтонно-переправочных подразделений по полевой выучке «Открытая вода — 2019». Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Программа напоминает эстафету в водных видах спорта и предусматривает семь индивидуальных этапов. Участники должны разбирать завалы и минно-взрывные заграждения, прокладывать дорогу для автомобильной и боевой техники, а также построить переправу на участке водной преграды.

Общая протяжённость эстафеты — около 2 км.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области стартовали армейские игры «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».