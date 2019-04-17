Эксперты заявили о росте стоимости жилья на вторичном рынке в среднем по России на 8% за год

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Эксперты аналитического центра ЦИАН заявили о росте стоимости жилья на вторичном рынке в среднем по России на 8% за прошедший год.
Эксперты заявили о росте стоимости жилья на вторичном рынке в среднем по России на 8% за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Учитывались города с численностью населения более 200 тыс. человек. По динамике многие регионы обошли Москву и Санкт-Петербург. В обоих мегаполисах и их пригородах средняя цена квадратного метра увеличилась на 9% — с 112,8 тыс. рублей в I квартале 2018 года до 122,8 тыс. по итогам I квартала 2019-го.

Самое доступное жильё оказалось в Кургане и Брянске — 32,4 тыс. и 37,8 тыс. рублей за квадратный метр. Третье место у Йошкар-Олы — 40 тыс. рублей.

Из городов-миллионников наиболее доступные цены зафиксированы в Челябинске и Омске — 41 тыс. и 45,4 тыс. рублей соответственно.

Москва традиционно возглавляет рейтинг городов с самой высокой средней стоимостью вторичного жилья — 210,2 тыс. рублей. Второе место у Владивостока — 120,4 тыс. рублей.

Затем идут Хабаровск, Благовещенск, Ставрополь и Курск.

Ранее Udm-info.ru сообщало, что цены на рынке вторичного жилья в Удмуртии выросли на 3,7% в первом квартале.

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