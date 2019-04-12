Цены на рынке вторичного жилья в Удмуртии выросли на 3,7% в первом квартале

Цены на рынке вторичного жилья в Удмуртии увеличились на 3,7% в первом квартале 2019 года, сообщает udm-info.ru со ссылкой на данные портала Domofond.ru.

В целом по России средние цены выросли на 3,1% и составили 64,2 тыс. рублей за кв. м.

Первое место по росту цен занимает Татарстан, где вторичное жильё подорожало на 6,6%, до 62 тыс. рублей за кв. м. Далее следуют Ставропольский край и Сахалин.

Что касается Удмуртии, то цена за квадратный метр на вторичном рынке увеличилась до 47,5 тыс. рублей. Республика замыкает топ-20.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге сдали в эксплуатацию почти 70 тыс. кв. м жилья в феврале 2019 года.