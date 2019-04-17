Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о её уходе из Совфеда

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В Совете Федерации отказались комментировать сообщения СМИ о том, что спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко якобы может покинуть свой пост в ближайшие месяцы.
Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о её уходе из Совфеда
  • РИА Новости

«Мы не комментируем слухи в газетных публикациях», — сказал РИА Новости пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил о скором уходе Матвиенко из Совфеда. 

По информации издания, она может «возглавить структуру, статус которой требуется изменить».

Собеседники газеты назвали наиболее вероятным кандидатом на её пост в парламенте главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Матвиенко занимает должность председателя Совета Федерации с сентября 2011 года.

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