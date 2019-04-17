Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

«Сытин, конечно, мнит самого себя ценным генетическим материалом. Это не так: от его рассуждений давно идёт дурной запах», — написал он в Twitter.

Пушков отметил, что «носителям такой степени цинизма» должны быть закрыты двери в телестудии.

Ранее сообщалось, что ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичёв выгнал из студии приглашённого на передачу историка Александра Сытина.

Как отмечалось, во время обсуждения пожара в Нотр-Даме гости шоу затронули тему трагедии в одесском Доме профсоюзов.

В ходе обсуждения Сытин сказал, что его собеседникам не стоит сравнивать пострадавшую от огня «важнейшую культурную ценность Европы» с «ликвидацией малоценного человеческого материала» в Одессе.

2 мая 2014 года в Одессе радикалы окружили и подожгли здание Дома профсоюзов, в котором находились сторонники федерализации Украины. Жертвами пожара стали 48 человек, более 200 пострадали.