В Краснодарском крае задержали мужчину за вырубку ценных пород деревьев на 25 млн рублей
- РИА Новости
Задержание произвели сотрудники ведомства совместно с полицейскими.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Ущерб оценивается более чем в 25 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Тверской области сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной вырубке более 1,3 тыс. деревьев.