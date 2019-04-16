В Краснодарском крае задержали мужчину за вырубку ценных пород деревьев на 25 млн рублей

В Туапсинском районе задержан мужчина, который вместе с подельниками вырубал деревья ценных пород. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю.

Задержание произвели сотрудники ведомства совместно с полицейскими.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Ущерб оценивается более чем в 25 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Тверской области сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной вырубке более 1,3 тыс. деревьев.