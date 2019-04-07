В Тверской области возбуждено дело по факту незаконной вырубки более 1,3 тысячи деревьев

В Тверской области сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной вырубке более 1,3 тыс. деревьев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейские установили, что возле одного из населённых пунктов в Пеновском районе неизвестный вырубил более 1,3 тыс. деревьев пород сосна, ель, осина и берёза», — приводит ТАСС сообщение.

По её словам, лесному фонду был причинён материальный ущерб на сумму более 23 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК России «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере».

В сентябре «Новый Севастополь» сообщал, что жителя Севастополя приговорили к условному сроку за незаконную вырубку краснокнижного можжевельника.