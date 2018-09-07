Жителя Севастополя приговорили к условному сроку за незаконную вырубку краснокнижного можжевельника

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Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор в отношении 22-летнего мужчины по делу о незаконной вырубке краснокнижного можжевельника.
Жителя Севастополя приговорили к условному сроку за незаконную вырубку краснокнижного можжевельника
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу суда.

По имеющимся данным, в феврале 2016 года на территории Мекензиевского лесничества подсудимый без соответствующего разрешения срубил 25 деревьев можжевельника. Лесному фонду был нанесён ущерб на сумму более 62 тыс. рублей.

Часть суммы (30 тыс. рублей) мужчина возместил добровольно в ходе предварительного следствия.

Обвиняемый приговорён к году и трём месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год и шесть месяцев.

Ранее RIA56 сообщало, что в Росприроднадзоре напомнили о крупных штрафах за букеты первоцветов.

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