В Москве возбудили дело против угрожавшего работнице метро молотком

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Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего сотруднице столичного метро молотком. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления.
В Москве возбудили дело против угрожавшего работнице метро молотком
  • РИА Новости

«По результатам проведённой проверки по факту незаконного лишения свободы работника службы безопасности Московского метрополитена в отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что мужчина подозревается в совершении преступления в рамках ч. 2 ст. 127 УК России («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Отмечается, что задержанный проник на пост охраны у въезда в тоннель станции «Автозаводская» и в течение нескольких часов удерживал сотрудницу службы безопасности, выдвигая ей требования различного содержания.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, угрожавшего молотком работнице столичной подземки.

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