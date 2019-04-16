В Москве возбудили дело против угрожавшего работнице метро молотком
- РИА Новости
«По результатам проведённой проверки по факту незаконного лишения свободы работника службы безопасности Московского метрополитена в отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что мужчина подозревается в совершении преступления в рамках ч. 2 ст. 127 УК России («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия»).
В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Отмечается, что задержанный проник на пост охраны у въезда в тоннель станции «Автозаводская» и в течение нескольких часов удерживал сотрудницу службы безопасности, выдвигая ей требования различного содержания.
Ранее сообщалось о задержании мужчины, угрожавшего молотком работнице столичной подземки.