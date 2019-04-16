В Москве полицейские задержали угрожавшего сотруднице метро мужчину
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по городу.
Отмечается, что инцидент произошёл на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк».
«Неизвестный вошёл в помещение, где находилась сотрудница метро, и стал ей угрожать предметом, похожим на молоток», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время мужчина находится в отделении полиции. В результате ЧП никто не пострадал.
В феврале сообщалось, что на станции метро «Текстильщики» не оплативший проезд мужчина ранил последовавшего за ним сотрудника метрополитена в вагоне поезда.