В Москве полицейские задержали угрожавшего сотруднице метро мужчину

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали мужчину, угрожавшего сотруднице Московского метрополитена предметом, похожим на молоток.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что инцидент произошёл на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк».

«Неизвестный вошёл в помещение, где находилась сотрудница метро, и стал ей угрожать предметом, похожим на молоток», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время мужчина находится в отделении полиции. В результате ЧП никто не пострадал.

В феврале сообщалось, что на станции метро «Текстильщики» не оплативший проезд мужчина ранил последовавшего за ним сотрудника метрополитена в вагоне поезда.