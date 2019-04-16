В Москве полицейские задержали угрожавшего сотруднице метро мужчину

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Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали мужчину, угрожавшего сотруднице Московского метрополитена предметом, похожим на молоток.
В Москве полицейские задержали угрожавшего сотруднице метро мужчину
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по городу. 

Отмечается, что инцидент произошёл на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк».

«Неизвестный вошёл в помещение, где находилась сотрудница метро, и стал ей угрожать предметом, похожим на молоток», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время мужчина находится в отделении полиции. В результате ЧП никто не пострадал. 

В феврале сообщалось, что на станции метро «Текстильщики» не оплативший проезд мужчина ранил последовавшего за ним сотрудника метрополитена в вагоне поезда.

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