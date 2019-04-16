В Забайкалье арестовали обвиняемую в убийстве четырёхлетнего сына
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Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Предъявлено обвинение жительнице села Барахоево Красночикойского района 1990 года рождения в совершении преступлений... убийство малолетнего, совершённое общеопасным способом... покушение на убийство двух малолетних, совершённое общеопасным способом», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 14 апреля обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облила мебель и полы в одной из комнат дома горючей жидкостью и подожгла, а сама ушла.
В результате пожара погиб четырёхлетний сын обвиняемой, а двухлетнюю дочь успели спасти соседи, заметившие пожар.
В настоящее время девочка находится в больнице Читы.
Отмечается, что в рамках расследования назначены медицинская, пожарно-техническая и другие судебные экспертизы.
Решение о заключении обвиняемой под стражу принято в целях недопущения её укрывания от следствия и оказания давления на свидетелей.
Ранее женщина уже привлекалась к уголовной и административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и злоупотребление спиртными напитками.
Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на СК сообщал, что полиция возбудила дело против жительницы Новой Москвы, оставившей без присмотра больного сына.