В Забайкалье арестовали обвиняемую в убийстве четырёхлетнего сына

В Забайкальском крае суд арестовал жительницу села Барахоево Красночикойского района, обвиняемую в убийстве своего четырёхлетнего сына и в покушении на убийство двухлетней дочери.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Предъявлено обвинение жительнице села Барахоево Красночикойского района 1990 года рождения в совершении преступлений... убийство малолетнего, совершённое общеопасным способом... покушение на убийство двух малолетних, совершённое общеопасным способом», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 14 апреля обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облила мебель и полы в одной из комнат дома горючей жидкостью и подожгла, а сама ушла.

В результате пожара погиб четырёхлетний сын обвиняемой, а двухлетнюю дочь успели спасти соседи, заметившие пожар.

В настоящее время девочка находится в больнице Читы.

Отмечается, что в рамках расследования назначены медицинская, пожарно-техническая и другие судебные экспертизы.

Решение о заключении обвиняемой под стражу принято в целях недопущения её укрывания от следствия и оказания давления на свидетелей.

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной и административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и злоупотребление спиртными напитками.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на СК сообщал, что полиция возбудила дело против жительницы Новой Москвы, оставившей без присмотра больного сына.