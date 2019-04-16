Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о теракте в Петербурге

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Исломбека Тургунова по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Обвиняемый объявлен в международный розыск.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд заочно избрал в отношении Исломбека Тургунова меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала она РИА Новости.

Как отмечается, Тургунову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.4 УК России («Организация террористического сообщества и участие в нём»).

Ранее предполагаемый организатор теракта в метрополитене Санкт-Петербурга Аброр Азимов не признал вину в ходе судебного заседания.

Как сообщала kp.ru, пострадавшие при теракте в метро Санкт-Петербурга выступили на заседании суда.

3 апреля 2017 года в петербургском метро произошёл взрыв, жертвами которого стали 16 человек (включая террориста-смертника), более 50 пострадали.