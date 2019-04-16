В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов
- РИА Новости
«Василеостровский районный суд эвакуируется. Поступила информация о заминировании», — говорится в сообщении в Telegram.
Как отмечается, аналогичные данные поступили по Приморскому, Петроградскому, Фрунзенскому, Куйбышевскому судам.
Также людей выводят из Дзержинского, Пушкинского, Выборгского, Невского и Зеленогорского судов.
11 апреля Пресненский суд Москвы эвакуировали. Там проходило заседание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.