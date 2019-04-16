В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов

Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

РИА Новости

«Василеостровский районный суд эвакуируется. Поступила информация о заминировании», — говорится в сообщении в Telegram. Как отмечается, аналогичные данные поступили по Приморскому, Петроградскому, Фрунзенскому, Куйбышевскому судам. Также людей выводят из Дзержинского, Пушкинского, Выборгского, Невского и Зеленогорского судов. 11 апреля Пресненский суд Москвы эвакуировали. Там проходило заседание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.