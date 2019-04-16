В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%

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Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%
  • РИА Новости

Отмечается, что подобные меры были приняты после инициированной депутатами проверки Генеральной прокуратуры России в некоторых регионах страны.

«Она (прокуратура. — RT) очень качественно отработала, были проведены проверки, в ряде регионов подтвердились нарушения. Приняты решения о снижении тарифов в среднем на 14,5%», — цитирует его ТАСС.

В марте генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы с граждан за вывоз твёрдых коммунальных отходов.

Также сайт kp.ru передавал, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл рабочую встречу с представителями СМИ, в рамках которой обсуждалась в том числе мусорная реформа.

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