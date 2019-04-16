В Минкомсвязи отчитались о переходе на цифровое вещание в 20 регионах

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Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин рассказал о переходе на цифровое эфирное телевидение в 20 регионах страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, всё прошло в штатном режиме.

«В целом отключение аналогового вещания в 20 субъектах России второй очереди прошло в штатном режиме. Ни в одном из регионов не было замечено ажиотажного спроса на цифровые приставки и телевизоры или нехватки в торговых сетях и на рынках требуемого оборудования», — сказал он.

По его словам, нигде не было зафиксировано фактов неоправданного повышения цен.

Глава Ассоциации кабельного телевидения России Юрий Припачкин в беседе с НСН оценил ситуацию с переходом на цифровое телевидение.

Подробнее о переходе на цифровое вещание — в материале RT.

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