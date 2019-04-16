В Минкомсвязи отчитались о переходе на цифровое вещание в 20 регионах
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, всё прошло в штатном режиме.
«В целом отключение аналогового вещания в 20 субъектах России второй очереди прошло в штатном режиме. Ни в одном из регионов не было замечено ажиотажного спроса на цифровые приставки и телевизоры или нехватки в торговых сетях и на рынках требуемого оборудования», — сказал он.
По его словам, нигде не было зафиксировано фактов неоправданного повышения цен.
Глава Ассоциации кабельного телевидения России Юрий Припачкин в беседе с НСН оценил ситуацию с переходом на цифровое телевидение.
Подробнее о переходе на цифровое вещание — в материале RT.