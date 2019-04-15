В Ставрополе перед судом предстанет косметолог по делу о причинении вреда здоровью пациентов
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В январе 2018 года женщина без специальных знаний в области медицины и косметологии оказывала у себя дома косметологические услуги. Одной из пациенток она сделала инъекцию, в результате чего был нанесён вред здоровью средней степени тяжести.
В отношении косметолога возбудили уголовное дело. Впоследствии нашлись ещё четверо пострадавших.
Материалы дела направлены в суд.
В марте Nation News передавал, что в Санкт-Петербурге проверяют сообщения о некачественных услугах в одной из стоматологических клиник.