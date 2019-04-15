В Ставрополе перед судом предстанет косметолог по делу о причинении вреда здоровью пациентов

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В Ставрополе предстанет перед судом косметолог, обвиняемая по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу краевого СУ СК России.
В Ставрополе перед судом предстанет косметолог по делу о причинении вреда здоровью пациентов
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В январе 2018 года женщина без специальных знаний в области медицины и косметологии оказывала у себя дома косметологические услуги. Одной из пациенток она сделала инъекцию, в результате чего был нанесён вред здоровью средней степени тяжести.

В отношении косметолога возбудили уголовное дело. Впоследствии нашлись ещё четверо пострадавших.

Материалы дела направлены в суд.

В марте Nation News передавал, что в Санкт-Петербурге проверяют сообщения о некачественных услугах в одной из стоматологических клиник.

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