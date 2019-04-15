Лавров обсудил с Генсеком ООН конфликты на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем обсудил урегулирование на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, а также в Северной Африке.

Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. «В частности, затрагивалась проблематика урегулирования конфликтных и кризисных ситуаций на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки, включая Сирию», — проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве. Отмечается, что российская сторона подтвердила нацеленность на продолжение продуктивного взаимодействия с ООН по широкому кругу вопросов. Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение об отправке до 30 военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике.