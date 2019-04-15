Лавров обсудил с Генсеком ООН конфликты на Ближнем Востоке
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
«В частности, затрагивалась проблематика урегулирования конфликтных и кризисных ситуаций на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки, включая Сирию», — проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что российская сторона подтвердила нацеленность на продолжение продуктивного взаимодействия с ООН по широкому кругу вопросов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение об отправке до 30 военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике.