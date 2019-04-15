Россия направит до 30 военных в состав миссии ООН в ЦАР

Президент России Владимир Путин издал распоряжение об отправке до 30 военнослужащих в состав Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике.

Соответствующий документ, датированный 15 апреля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Минобороны России направить в состав миссии ООН до 30 военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба», — указано в распоряжении.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Также оборонному ведомству поручено отозвать военных по окончании деятельности миссии ООН или в случае, если их участие в миротворческой деятельности станет нецелесообразным вследствие изменения международной военно-политической обстановки.

При этом в документе указывается, что финансирование расходов, связанных с отправкой военных России, их содержанием и проживанием, будет осуществляться за счёт средств ООН.

В марте стороны конфликта в ЦАР договорились о формировании нового правительства.