Россия направит до 30 военных в состав миссии ООН в ЦАР
- РИА Новости
Соответствующий документ, датированный 15 апреля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Минобороны России направить в состав миссии ООН до 30 военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба», — указано в распоряжении.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.
Также оборонному ведомству поручено отозвать военных по окончании деятельности миссии ООН или в случае, если их участие в миротворческой деятельности станет нецелесообразным вследствие изменения международной военно-политической обстановки.
При этом в документе указывается, что финансирование расходов, связанных с отправкой военных России, их содержанием и проживанием, будет осуществляться за счёт средств ООН.
В марте стороны конфликта в ЦАР договорились о формировании нового правительства.