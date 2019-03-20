Стороны конфликта в ЦАР договорились о формировании правительства

Стороны конфликта в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) договорились о формировании нового правительства на переговорах в эфиопской Аддис-Абебе.

«Я рад сообщить, что сегодня в штаб-квартире Африканского союза стороны из ЦАР договорились о формировании инклюзивного правительства», — написал в Twitter комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.

В феврале сообщалось, что представители властей ЦАР и вооружённых группировок подписали мирное соглашение в Банги.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил ЦАР с подписанием мирного договора между правительством страны и вооружёнными группировками.