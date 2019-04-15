В Севастополе решили продлить отопительный сезон

В Севастополе приняли решение продлить отопительный сезон.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«С учётом погодных условий, прогноза — идёт небольшое похолодание, усиление ветра — предлагаем завершить отопительный сезон 19 апреля», — заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

Со своей стороны, губернатор Дмитрий Овсянников предложил не рисковать и завершить сезон в понедельник, 22 апреля.

С ним согласились члены городского правительства.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в центральных регионах России на этой неделе.