В Севастополе решили продлить отопительный сезон

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В Севастополе приняли решение продлить отопительный сезон.
В Севастополе решили продлить отопительный сезон
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«С учётом погодных условий, прогноза — идёт небольшое похолодание, усиление ветра — предлагаем завершить отопительный сезон 19 апреля», — заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

Со своей стороны, губернатор Дмитрий Овсянников предложил не рисковать и завершить сезон в понедельник, 22 апреля.

С ним согласились члены городского правительства.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в центральных регионах России на этой неделе.

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