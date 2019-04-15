В Гидрометцентре рассказали о погоде в центральных регионах России на этой неделе

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в центральных регионах страны на этой неделе.

Температура воздуха будет на 1-3 градуса ниже нормы. По словам Паршиной, погоду испортил скандинавский антициклон, который принёс воздух из арктических районов и ветер.

Постепенно погода улучшится, но до середины недели в Москве и Московской области по ночам возможна минусовая температура. Днём ожидается +7…+12 °С.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в начале недели по ночам ожидается -4…+1 °С, в дневное время — +7…+12 °С. Такая же погода сохранится до середины недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в столичном регионе.