В Севастополе задержали лидера радикальных исламистов

Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело в отношении жителя Севастополя, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Об этом информирует РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Следователи ФСБ установили, что 35-летний уроженец Узбекистана являлся лидером группы радикальных исламистов и читал проповеди с использованием запрещённой литературы в одном из религиозных учреждений Севастополя.

По данным спецслужбы, в проповедях подозреваемый призывал к насильственным действиям против граждан, не разделяющих его религиозных убеждений.

В пресс-службе добавили, что по месту проживания подозреваемого изъяли запрещённую литературу, документы, компьютерную технику, средства связи и другие предметы, имеющие значение для этого уголовного дела.

Ранее URA.RU передавало, что в Пермском крае возбудили уголовное дело за публичные призывы к терроризму в одной из колоний.