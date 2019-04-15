В Севастополе задержали лидера радикальных исламистов

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Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело в отношении жителя Севастополя, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности.
В Севастополе задержали лидера радикальных исламистов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Следователи ФСБ установили, что 35-летний уроженец Узбекистана являлся лидером группы радикальных исламистов и читал проповеди с использованием запрещённой литературы в одном из религиозных учреждений Севастополя. 

По данным спецслужбы, в проповедях подозреваемый призывал к насильственным действиям против граждан, не разделяющих его религиозных убеждений.

В пресс-службе добавили, что по месту проживания подозреваемого изъяли запрещённую литературу, документы, компьютерную технику, средства связи и другие предметы, имеющие значение для этого уголовного дела.

Ранее URA.RU передавало, что в Пермском крае возбудили уголовное дело за публичные призывы к терроризму в одной из колоний.

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