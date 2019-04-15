В Севастополе задержали лидера радикальных исламистов
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу УФСБ.
Следователи ФСБ установили, что 35-летний уроженец Узбекистана являлся лидером группы радикальных исламистов и читал проповеди с использованием запрещённой литературы в одном из религиозных учреждений Севастополя.
По данным спецслужбы, в проповедях подозреваемый призывал к насильственным действиям против граждан, не разделяющих его религиозных убеждений.
В пресс-службе добавили, что по месту проживания подозреваемого изъяли запрещённую литературу, документы, компьютерную технику, средства связи и другие предметы, имеющие значение для этого уголовного дела.
Ранее URA.RU передавало, что в Пермском крае возбудили уголовное дело за публичные призывы к терроризму в одной из колоний.