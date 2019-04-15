Абонемент «Дачный» появится на пригородных поездах в Петербурге с 26 апреля

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Абонемент «Дачный» появится на пригородных поездах в Санкт-Петербурге с 26 апреля, сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания на своём сайте.
Абонемент «Дачный» появится на пригородных поездах в Петербурге с 26 апреля
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Он действителен в течение календарного месяца для проезда по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам и праздничным дням, а также в день перед праздником и в день после праздника.

Абонементом можно воспользоваться на ограниченном количестве маршрутов по каждому направлению.

Билет будет действовать по 30 сентября, передаёт Nation News.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Калининграде определились с названием для транспортной карты.

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