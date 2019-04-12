В Калининграде определились с названием для транспортной карты

В Калининграде определились с названием для электронной транспортной карты, передают «Невские новости». Отмечается, что она получила название «Волна».

«Масса комментариев, десятки перепостов: в результате мы составили для начала шорт-лист из десяти самых популярных названий, и вот наконец-то члены комиссии согласились с одним из них», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Аукцион по выбору подрядчика на создание и внедрение «Волны» начался два дня назад на портале госзакупок.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге поступили в продажу карты «Подорожник-Тройка» с новым дизайном.