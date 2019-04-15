«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества. В частности, это касается «беспроигрышных лотерей» и опросов за вознаграждение.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Пользователям, как рассказал собеседник издания, предлагалось принять участие в «беспроигрышной лотерее» или опросе с гарантированной оплатой, после чего необходимо было заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести информацию о банковской карте.

Отмечается, что оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей.

Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области зафиксирован резкий рост количества уголовных дел, связанных с мошенничеством в автостраховании.